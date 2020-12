Volkach vor 57 Minuten

10 000 Euro für den Hort Volkach im Kloster St. Maria

Groß war die Freude bei den Verantwortlichen des Horts Volkach im Kloster St. Maria, denn die Schulkindbetreuung der Dillinger Franziskanerinnen erhielt die stolze Summe von 10 000 Euro von der Richard-Haupt-Stiftung Volkach. "Ein wunderbares Vorweihnachtsgeschenk", darin waren sich die Empfänger des Spendenschecks einig, heißt es in einer Pressemitteilung. Im März 2020 beschloss das Stiftungsgremium, heuer an den Volkacher Hort zu spenden. Überreicht wurde der symbolische Scheck vom Stiftungsvorstand Pfarrer Johannes Hofmann, Herber Meyer und Bürgermeister Heiko Bäuerlein an Schwester Kunigild Steer vom Kloster St. Maria in Volkach sowie an Sonja Eschenbacher, Geschäftsführerin des Trägers ("Stiftung der Dillinger Franziskanerinnen St. Maria Volkach") und der stellvertretenden Hortleitung Karin Zängler.