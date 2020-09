Dettelbach vor 1 Stunde

1. FCN Fanclub Weinfranken Dettelbach mit eigenem Mundschutz

Da die Coronapandemie alle Bereiche der Gesellschaft umfasst, hat sich der 1. FCN Fanclub Weinfranken Dettelbach dazu entschieden, seinen Mitgliedern einen Mundschutz mit dem Vereinsenblem anzubieten. Dies teilt der Fanclub mit. Bereits kurz nach Veröffentlichung war die erste Lieferung vergriffen, so dass kurzfristig nachbestellt wurde. Nun ist der Mundschutz wieder ausreichend vorhanden und kann bei Robert oder Isabel Degen (im Bild) bestellt werden. Die Kontaktadressen sind auf der hompage des Fanclubs zu erfahren. Sollte in absehbarer Zeit ein Stadionbesuch mit Mundschutz erlaubt werden, so sind die Weinfranken aus Dettelbach auch weiterhin gut erkennbar, sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, heißt es am Ende der Pressemitteilung.