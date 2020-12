Bundesweit gilt aufgrund der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht - auch in Geschäften und Läden. Eine Filialleiterin eines Baumarktes in Naila trug allerdings wiederholt keinen Mund-Nasen-Schutz. Schon beim ersten Mal erhielt sie eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Da die 62-jährige Filialleiterin erneut keine Maske tragen wollte, kassierte sie eine zweite Anzeige. Das berichtet die Polizeiinspektion Naila in eine Pressemitteilung am Freitag (04. Dezember 2020). In Bayern gelten aktuell verschärfte Corona-Regeln. Zum sogenannten Teil-Lockdown zählt auch, dass in Geschäften nur ein Kunde pro zehn Quadratmetern erlaubt ist.

