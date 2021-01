Zoo in Hof braucht Spenden: Der Zoo Hof benötigt finanzielle Unterstützung. Aufgrund der Corona-Krise finanziert sich der Verein Zoologische Gesellschaft Hochfranken 1907 zum Großteil aus Rücklagen. Jetzt stehen aber einige wichtige Reparaturen an.

"Wir mussten im ersten Lockdown schließen, jetzt haben wir seit November zu", erklärt Sandra Dollhäupl als Leiterin des Zoos Hof. Daraus ergeben sich fehlende Einnahmen durch die Eintrittsgelder, die den Hauptteil des Haushalts ausmachen.

Zoo Hof: Neben Zuschüssen "null Euro Einnahmen"

Doch das bleibt nicht das einzige Problem: "Wir können die Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken. Es geht einfach weiter, mit null Euro Einnahmen", so Dollhäupl. Das Einzige, was bleibt, seien die Zuschüsse, die aber auch für ein normales Jahr ausgelegt seien. Für ein Corona-Jahr reichten diese nicht aus.

Die letzte Renovierung ist schon etwas her. 1993/94 wurde das letzte Mal großflächig erneuert. Seitdem hätten kaum wirklich Investitionen stattgefunden. Das macht sich jetzt bemerkbar. Es stehen einige Reparaturen an. So streikt etwa die Heizung im Savannenhaus, klagt die Zoo-Leiterin. "Die Heizungsanlage fängt das Spinnen an. Wenn die Temperaturen nicht mehr aufrechterhalten werden können, wäre das nicht gut für die Tiere."

Lösung für Savannenhaus undenkbar: Kapazitäten reichen nicht

Die einzige Lösung wäre eine Umlagerung der Tiere. In dem Savannenhaus befinden sich mehrere unterschiedliche Tierarten, die dann getrennt untergebracht werden müssten. "Dafür fehlen uns als kleiner Zoo die Kapazitäten", sagt Dollhäupl. Ein Angebot für die Erneuerung der Heizung liege schon vor, koste allerdings rund 25.000 Euro. "Das ist in einem Corona-Jahr nicht gerade wenig."

Eigentlich seien die Rücklagen für genau solche Fälle vorgesehen, jetzt müssten sie für die tägliche Betriebserhaltung hergenommen werden. Deswegen sei der Zoo eigentlich auf die Eintrittseinnahmen angewiesen. Da dies aber aktuell nicht möglich ist, bittet der Zoo um Spenden.

Das Spendenkonto findet sich hier:

DE29 7805 0000 0222 7939 37

BIC: BYLADEM1HOF

Erst im Juli gab es Nachwuchs im Hofer Zoo. Es wurden Baby-Alpakas geboren.