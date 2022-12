Die Polizei Naila berichtet von einem Schneeglätte-Unfall im Schauensteiner Ortsteil Volkmannsgrün (Landkreis Hof). Demnach war ein 43-Jähriger am Freitagabend (2. Dezember 2022) mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2693 von Neudorf kommend in Richtung Volkmannsgrün unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang verlor der er auf schneebedeckter Straße und infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Dabei kollidierte er frontal mit einem Wohnhaus. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden am Auto liegt bei ca. 9000 Euro. Am Wohnhaus wurde die Fassade in Mitleidenschaft gezogen, hier war ein Sachschaden von ca. 1000 Euro zu verzeichnen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Schauenstein und Volkmannsgrün unterstützten die Polizei Naila bei der Unfallaufnahme.

Vorschaubild: © S. Hermann & F. Richter/Pixabay