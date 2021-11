Hof vor 58 Minuten

Haustiere

Verwahrloste Hunde befreit: Vierbeiner im Hofer Tierheim suchen nach Rettung neues Zuhause

In Rudolstadt mussten 66 Hunde aus einer Wohnung gerettet werden. Die Tiere befanden sich in einem schlechten Zustand. Nun wurden sie von zwei Tierheimen in Hof in Obhut genommen.