Aktueller Vermisstenfall in Franken

Mann ist auf Betreuung angewiesen

Polizei: Das könnte sein Ziel sein

Das Polizeipräsidium wendet sich mit einer aktuellen Vermisstensuche an die Bevölkerung: Der auf Betreuung angewiesene 58-jährige Rainr Schamberger wird aktuell gesucht. Er verließ am Freitagmittag seine Unterkunft am Inselring in Feilitzsch (Kreis Hof) und stieg um 12.20 Uhr an der Haltestelle Zedtwitz Schloss in einen Bus in Richtung Hof ein.

Vermisster aus Kreis Hof: Von Mann fehlt seit Freitag jede Spur - Polizei hat Verdacht

Seitdem fehlt von Herrn Schamberger jede Spur. Eventuell versucht der 58-Jährige nach Mitwitz im Landkreis Kronach zu gelangen. Intensive Suchmaßnahmen der Hofer und Kronacher Polizei blieben bislang ohne Ergebnis.

Rainer Schamberger wird von der Polizei Oberfranken wie folgt beschrieben.

Beschreibung des Vermissten aus Feilitzsch

182 Zentimeter groß, kräftige Statur

braune, kurze Haare

trägt eine braune Hose und einen roten Pullover

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Hof unter der Telefonnummer 09281/7040 entgegen.