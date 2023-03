Seit Mittwoch (21. September 2022) war eine Jugendliche aus Oberfranken vermisst. Gesucht wurde eine 15-Jährige aus Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge). Mittlerweile ist sie jedoch wieder aufgetaucht.

Das Mädchen befand sich am Tag ihres Verschwindens im Sana-Klinikum in Hof. Gegen 9.30 Uhr verließ die 15-Jährige das Krankenhaus - noch vor ihrem Entlassungstermin am selben Tag, "Ersten Hinweisen zufolge könnte sie mit dem Zug Richtung Nürnberg unterwegs sein", erklärt die Polizei damals. Sie soll Bezug nach Röthenbach gehabt haben. Das Polizeipräsidium Oberfranken bat deshalb auch im Nürnberger Raum um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am 12. Oktober 2022 konnte die Jugendliche wieder angetroffen werden. Sie sei wohlbehalten wieder zurück, hieß es von der Polizei.

