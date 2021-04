Seit Mittwochmorgen wird der 52-jährige Stefan Fuchs aus Köditz, OT Brunnental vermisst. Der Mann verließ laut Polizei am Mittwochmorgen, 07.04.2021, gegen 09:00 Uhr seine Unterkunft um einen Spaziergang zu machen. Gegen 16:00 Uhr wollte er zurück sein.

Am Mittwochabend fuhr er mit dem Bus von Hof nach Brunnental und stieg dort um 15:55 Uhr aus. An seiner Unterkunft kam er jedoch nicht an. Gegen 17:30 Uhr wurde er zuletzt gesehen, als er von der Heinrich-Macher-Siedlung zu Fuß in Richtung Saale ging. Eine Überprüfung möglicher Anlaufadressen an seinem Wohnort und in Hof erbrachte keine Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort des Vermissten.

Polizei bittet um Hinweise

Der Einsatz von zwei Polizeisuchhunden, sowie weitere Suche mittels eines Polizeihubschraubers verlief ebenfalls ohne Erfolg.

Stefan Fuchs ist 159 cm groß und wiegt 61 kg. Er hat dunkelbraune, kurze Haare und einen auffallenden Gang aufgrund einer Knieprothese. Herr Fuchs trägt eine dunkelgraue Hose, eine dunkelblaue Winterjacke, halbhohe Schuhe und eine schwarze Mütze.

Der Vermisste hat eine Sprachstörung und ist deshalb schwer verständlich.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Fuchs geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Hof, Tel.: 09281/7040 zu melden.