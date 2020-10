Naila vor 6 Stunden

Hospiz

"Hatte Tränen in Augen": Arbeiter erfüllen todkrankem Chef letzten Wunsch

Im Hospiz Martinsberg in Naila haben Arbeiter ihrem sterbenskranken Chef seinen letzten Wunsch erfüllt. Als sie an seinem Fenster erschienen, "hatte er Tränen in den Augen", sagt seine Ehefrau.