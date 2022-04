48-Jähriger wurde gekündigt

Am Dienstag (12. April 2022) ist es zu einem wohl eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz in Hof gekommen. Ein 48-jähriger Mann sorgte dort für großes Aufsehen, da er am Morgen auf einen 45 Meter hohen Kran an der Baustelle auf dem Gelände der Hochschule geklettert war. Dort oben hatte er ein Transparent mit den Worten "Ich bin kein Müll" ausgerollt. Wie sich später herausstellte, wollte er so seinen Unmut wegen seiner Entlassung zum Ausdruck bringen. Mit Rufen und Pfiffen hatte er auf sich aufmerksam gemacht - die Folge war, dass gegen 7.15 Uhr Bauarbeiter die Polizei alarmierten.

48-Jähriger wurde gekündigt - und klettert aus Protest auf 45 Meter hohen Baukran

Sofort begaben sich die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Bergwacht zum Einsatzort und es wurde eine Absperrung errichtet. Zunächst war unklar, um wen genau es sich bei dem Mann handelte. Nach einiger Zeit erkannte einer der Arbeiter ihn als seinen ehemaligen Arbeitskollegen, der bis Dezember 2021 auf der Baustelle beschäftigt war, dann aber entlassen wurde.

Ein erstes Telefonat mit dem Mann zeigte keinen Fortschritt, weshalb Spezialkräfte hinzugerufen wurden. Während des Einsatzes verhielt sich der Mann ruhig und unauffällig. "Er hat auch zu keiner Zeit Forderungen gestellt oder Anstalten gemacht, sich etwas anzutun", sagt Heiko Mettke, Pressesprecher Polizei Hof, gegenüber News5. "Er ist heute darauf gestiegen, um irgendetwas zu bewegen, um wieder eingestellt zu werden", ergänzt er.

Der 48-Jährige zeigte sich nach einem zweiten Telefonat schließlich kooperativ und machte nach Angaben der Polizeiinspektion Hof einen etwas ausgelaugten Eindruck. Beamte des Spezialeinsatzkommandos stiegen zu dem Mann auf den Kran und sicherten ihn dort. Danach seilten sie ihn sicher auf den Boden ab. Unten angekommen übernahm ein Notarzt die medizinische Versorgung des mittlerweile unterkühlten Mannes. Anschließend wurde er ins Bezirksklinikum eingeliefert. Nun leitete die Polizei Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Nötigung gegen den 48-Jährigen ein.

