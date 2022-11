Hof vor 38 Minuten

Mehr als 2 Promille

Ungewöhnlicher Fall: Frauen und Mann brechen in Keller ein und betrinken sich

Mit einem ungewöhnlichen Einbruch hatte es die Polizei in Hof am Sonntag zu tun. Zwei Frauen und ein Mann waren in einem Mehrfamilienhaus in einen Keller eingebrochen - und hatten sich dort betrunken.