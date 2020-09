Schwerer Zusammenstoß in Oberfranken: Wie die Polizei am Samstag in einer Erstmeldung mitteilt, sind in Helmbrechts (Landkreis Hof) zwei Autos zusammengestoßen. Eines davon hat sich überschlagen.

Laut ersten Angaben der Polizei Oberfranken war es um kurz nach 15 Uhr zu dem Unfall an der Kreuzung Pressecker Straße/Lehstener Weg gekommen, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt sind. Beide beteiligten Fahrer wurden verletzt - offenbar nur leicht. Die Straße am Unfallort ist aktuell gesperrt.

ak