Rehau vor 29 Minuten

Auto schleudert nach Zusammenprall in Gartenzaun im Kreis Hof - mehrere Menschen schwer verletzt

In Rehau im Landkreis Hof ist es am Freitag (17. Dezember 2021) zu einem schweren Autounfall gekommen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, eine 77-Jährige schwebt sogar in Lebensgefahr.