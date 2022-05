Oberkotzau vor 1 Stunde

Wohnhausbrand

"Offenes Feuer" ausgebrochen: Mehrfamilienhaus im Landkreis Hof steht in Flammen

Am heutigen Freitag (20. Mai) geriet ein Mehrfamilienhaus in Oberkotzau (Landkreis Hof) in Brand. Der Einsatz dauert an.