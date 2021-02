Kind bei Verkehrsunfall im Kreis Hof verletzt: Am Donnerstag (25.02.2021) kam es in Oberkotzau im Landkreis Hof zu einem schweren Unfall auf der Lindberghstraße. Wie die Polizei Hof mitteilte, war ein 12 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad in einer Kurve auf einen Kleintransporter geprallt.

Der 48-jährige Fahrer eines Kleintransporters war gegen 13.10 Uhr von der Wernher-von-Straße in Richtung Robert-Bosch-Straße unterwegs und wollte an der Lindberghstraße gerade aus weiterfahren. Im selben Moment bog der 12-Jährige links in die Wernher-von-Braun-Straße ab - schnitt dabei aber laut Angaben des Fahrers die Kurve, sodass der 48-Jährige trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

12-Jähriger bei Zusammenstoß mit Kleintransporter schwer verletzt

Der Junge trug glücklicherweise einen Helm, der ihn vor schlimmeren Verletzungen bewahrte, zog sich aber dennoch beim Aufprall einen Kieferbruch zu. Der 12-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.600 geschätzt.

