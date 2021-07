Motor aus Auto geschleudert - Frau bei Unfall mittelschwer verletzt: Am Freitagabend (10.07.2021) befuhr eine Auto-Fahrerin die Straße von Naila in Richtung Marxgrün in Oberfranken. Darüber berichtet die zuständige Polizeidienstestelle aus Naila am Tag danach.

Aus zunächst ungeklärten Gründen kam sie von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden, der Motor wurde herausgerissen. Auch der Baum wurde beschädigt. Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sie wird dort stationär versorgt.

Unfall zwischen Naila und Maxgrün: Frau wird mittelschwer verletzt - Polizei hat sie angezeigt

Der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn wurde später geklärt, sie hatte offenbar erheblich Alkohol konsumiert. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Strafanzeige zur Vorlage bei der Staatsanwaltschaft wird folgen.

Vorschaubild: © Jürgen Gärtner (Symbolfoto)