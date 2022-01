Unfall auf A9 ist Rätsel für Polizei - Beifahrertür liegt mitten auf der Autobahn: Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Sonntagmorgenstunden (23. Januar 2022) auf der A9 kurz vor der Anschlussstelle Hof-West in Fahrtrichtung Berlin. Wie die Verkehrspolizei in ihrem Pressebericht schreibt, waren gegen 04.35 Uhr drei Autofahrer allesamt über Gegenstände gefahren, die auf dem rechten Fahrstreifen lagen. Die Beamten der Verkehrspolizei Hof staunten nicht schlecht, als sie erkannten, um welche Gegenstände es sich handelte.

Neben diversen Fahrzeugteilen und Splittern lag dort auch die deformierte Beifahrertür eines Kleintransporters. Wie und woher die Tür auf die A9 kam, war zunächst völlig unklar. Während sich eine Streife um die verunfallten Fahrzeuge kümmerte, suchte eine weitere Streife den nahegelegenen Parkplatz Lipperts nach dem „Verlierer“ der Tür ab. Und die Beamten wurden fündig. In einer Parkbucht stand ein Kleintransporter aus dem Bereich Fürstenfeldbruck.

Kurioser Unfall auf der A9: Fahrer will nichts sagen - Polizei sucht Lkw-Fahrer

Das Fahrzeug war auf der Beifahrerseite massiv beschädigt. Die Beifahrertür fehlte. Sie war augenscheinlich bei einem heftigen Anstoß komplett herausgerissen worden. Am Steuer des Kleintransporters saß ein 43-jähriger Mann aus Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen). Nach einem ersten Gespräch mit dem Mann war klar, warum er, ohne die Polizei zu verständigen, nach seinem Unfall weitergefahren war. Er roch zum einem stark nach Alkohol, zum anderen besaß er keinen Führerschein mehr.

Aufgrund dieser Erkenntnisse baten die Beamten den Mann, der wie durch ein Wunder unverletzt war, zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Einen freiwilligen Alkotest verweigerte der Geretsrieder kategorisch. Der 43-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

Völlig unklar ist bislang jedoch, welche Art von Unfall der 43-Jährige im Vorfeld hatte. Der Mann, der sich äußerst unkooperativ und aggressiv verhielt, verweigerte hierzu jegliche Auskunft. Schäden an Leitplanken oder sonstigen verkehrstechnischen Einrichtungen konnten auch in einem weiteren Umfeld nicht festgestellt werden. Nicht auszuschließen, dass der Mann mit seinem Kleintransporter auf einen vor ihm fahrenden Lkw oder Sattelzug aufgefahren war. Dessen Fahrer wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-803 in Verbindung zu setzen.

Mysteriöser Unfall auf A9: Zeugen sollen helfen

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall aufklären können: Wer hat auf der A9, kurz vor der Anschlussstelle Hof-West, in Fahrtrichtung Berlin am frühen Sonntagmorgen zwischen 04.00 und 05.00 Uhr einen Unfall beobachtet beziehungsweise einen Lkw, Sattelzug und/oder Kleintransporter auf dem Seitenstreifen gesehen? Auch sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-803 zu melden.

Ein ähnlich skurriler Vorfall ereignete sich auf der A3: Dort flüchtete ein ebenfalls betrunkener Mann vor der Polizei. Als die seinen Wagen überprüften, machten sie eine kuriose Entdeckung.