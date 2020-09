Am Samstag gegen 4.40 Uhr wurde ein 20-jähriger Fußgänger auf der Staatsstraße 2461 von Hof in Richtung Konradsreuth angefahren. Das berichtet die Polizei. Ein 51-jähriger Mann aus Hof fuhr mit seinem Renault Twingo kurz nach der Abzweigung in Richtung Pirk auf der Staatsstraße in Richtung Martinsreuth und wollte auf der langen geraden Fahrbahn in dem Waldstück ein anderes Fahrzeug überholen.

Zur gleichen Zeit liefen auf der linken Seite der linken Fahrbahn zwei junge Männer in derselben Richtung. Während des Überholvorganges erfasste der Twingo-Fahrer einen der beiden Fußgänger mit seiner linken vorderen Fahrzeugseite und schleuderte ihn ins linke Bankett. Dabei wurde der 20-Jährige schwerst verletzt und war nicht mehr ansprechbar.

Er wurde ins Klinikum Hof gebracht. Ein Alkotest bei dem 51-jährigen Pkw-Fahrer verlief negativ. Der Renault Twingo wurde an der linken vorderen Seite und Windschutzscheibe stark beschädigt. Auch ein Gutachter wurde an die Unfallstelle beordert. Im Zusammenhang mit den weiteren Ermittlungen wird der Pkw-Fahrer gesucht, der von dem Twingo-Fahrer überholt wurde. Er wird dringend gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040 in Verbindung zu setzen.

