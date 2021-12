Im Landkreis Hof ist es in der Nacht auf Freitag (24. Dezember 2021) aufgrund von Eisglätte zu einigen Verkehrsunfällen gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Naila.

Demnach kam es infolge des Eisregens in der Nacht an einer abschüssigen Straße in Marlesreuth "innerhalb kürzester Zeit" zu drei Verkehrsunfällen. Hierbei rutschte zunächst ein Auto auf ein geparktes Fahrzeug. Noch während sich die Unfallbeteiligten den Schaden ansahen, rutschte ein weiterer anfahrende Pkw gegen die beiden Unfallfahrzeuge. "Bei dem Vorfall wurde zum Glück nur eine Person leicht verletzt", teilt die Polizei Naila mit.

B173 bei Schwarzenbach am Wald: Auto gerät bei Eisglätte ins Rutschen

Zu einem weiteren Unfall kam es in der Nacht auf der B173 nahe Schwarzenbach am Wald. Auch hier war Eisglätte der Auslöser. Laut Polizeiangaben war ein Autofahrer mit seiner Familie unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen mit Anhänger verlor. Das Gefährt rutschte nach links über die Fahrbahn in den Seitenstreifen. Das Auto kippte dann mit dem Anhänger an der Böschung auf die Seite. Verletzt wurde niemand.

Auf der spiegelglatten A73 ist es im Kreis Coburg ebenfalls zu mehreren Unfällen gekommen. Streckenabschnitte der Autobahn mussten mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Mehrere Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Vorschaubild: © Matthew T Rader/unsplash.com (Symbolbild)