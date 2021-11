Im oberfränkischen Hof hatte ein Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Kleinwagen einen komplizierten und außergewöhnlichen Einsatz zur Folge: Am Samstagabend war ein Intensivtransportwagen mit Blaulicht auf der Ernst-Reuter-Straße in Hof unterwegs. Eine Autofahrerin prallte mit dem Rettungswagen zusammen - offenbar hatte sie ihn zu spät erkannt.

In dem Intensivtransportwagen wurde ein Corona-Patient transportiert, der beatmet wurde. Die an der Einsatzstelle eingetroffenen Rettungskräfte stellten fest, dass der Intensivtransportwagen nicht mehr fahrbereit war. Das war ein Problem, denn von diesen Transportfahrzeugen gibt es in ganz Bayern nur fünf Stück. Wie der Einsatzleiter des Rettungsdienstes David Döbereiner vor Ort erklärte, können beatmete Patienten nicht in normalen Rettungswagen transportiert werden

In der Folge wurde ein Fahrzeug gesucht, das den Patienten zurück ins Klinikum Hof bringen konnte. Schließlich wurde ein Feuerwehr-Lkw gefunden. An der Unfallstelle lagerten die Rettungskräfte, selbst in voller Schutzausrüstung, den Patiengen auf offener Straße vom Intensivtransportwagen in den Feuerwehr-Lkw. "Wir gehen alle in Vollschutzkleidung. Auch die Feuerwehrkollegen wurden ausgestattet mit Vollschutzanzügen und somit ist die Sicherheit gewährleistet", erklärt David Döbereiner. Die Fahrerin des Kleinwagens wurde leicht verletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.