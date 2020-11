Unfallflucht in Oberfranken: Autofahrer fährt Sanitäter an und sucht das Weite. Im oberfränkischen Hof ist ein Rettungssanitäter während eines Notfalleinsatzes von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 50 Jahre alte Unfallverursacher flüchtete kurzerhand, berichtet die Polizei am Freitag (27. November 2020).

Demnach war der 41-jährige Rettungssanitäter kurz vor 17 Uhr bei einem Leitersturz in der Marienstraße eingesetzt. Die Besatzung hatte dazu den Rettungswagen entgegen der Fahrbahn abgestellt, was zu einem Rückstau des fließenden Verkehrs führte. Um Ausrüstung einzuladen, musste der Sanitäter, der eine reflektierende Einsatzjacke trug, die Fahrbahn neben dem Rettungswagen betreten.

Nach Unfall in Hof: BMW-Fahrer setzt Weg "unbeeindruckt" fort

Der Fahrer eines BMW beschleunigte sein Fahrzeug, nachdem er verkehrsbedingt hinter dem Einsatzfahrzeug gewartet hatte. Er streifte dabei den Unterarm des Sanitäters mit seinem rechten Außenspiegel. Dabei klappte der Spiegel ein. "Unbeeindruckt dessen, setzte der Autofahrer seinen Weg fort", berichtet die Polizei.

Sonderlich weit kam er allerdings nicht: Bei einer Überprüfung der Halteradresse trafen Beamte der Polizeiinspektion Münchberg den geflüchteten Fahrer an. Dieser gab der Polizei zufolge an, dass er die Berührung nicht wahrgenommen habe. Den 50-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

