Ersthelfer werden auf B15 bei Hof zu Helden

21-Jähriger verunglückt am Montag mit Auto auf Bundesstraße

Zeugen kommen Unfallopfer sofort zu Hilfe und retten ihn aus brennendem Fahrzeug

Heldentat in Oberfranken: Als er bei Hof auf die B15 fuhr, wurde einem 21-jährigen Autofahrer am Montagmittag (2. November 2020) plötzlich schwarz vor Augen. Der junge Mann verlor die Kontrolle über sein Auto. Zuerst kam das Fahrzeug von der Straße ab, dann schleuderte es über die Gegenfahrbahn und kam schließlich an der Leitplanke zum Stehen.

Unfall auf B15 bei Hof: Ersthelfer befreien Autofahrer

Ersthelfer eilten zum Fahrzeug des 21-Jährigen. Da am Auto bereits Flammen aufkeimten, reagierten sie sofort und schlugen eine Scheibe ein. So konnten sie das Unfallopfer aus dem Wagen befreien. Anschließend gelang es, das Feuer zu löschen.