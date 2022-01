Am Freitagabend (7. Januar 2022) kam es auf der Staatsstraße 2194 bei Schwarzenbach am Wald zu einem Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn. Ein Autofahrer war von Straßdorf in Richtung Geroldsgrün unterwegs, als er in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. Das teilte die Polizei Naila mit.

Der Wagen stieß gegen ein entgegenkommendes Auto. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. In den Fahrzeugen beider Beteiligter befanden sich auch Kinder, die aber unverletzt blieben.

Unfall auf schneebedeckter Straße im Kreis Hof: Auto schleudert in Gegenverkehr

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. Wie Christopher Lenz, zuständiger Kreisbrandmeister, News5 mitteilte, war die Anfahrt für die Rettungskräfte im Schnee nicht ganz ungefährlich. "Es war nicht leicht herzukommen", so Lenz.

Die Staatsstraße musste für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro.