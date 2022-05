Am Mittwochabend (25. Mai) geriet ein Auto aus bisher unklaren Gründen auf der Bundesstraße 15 Höhe Wölbattendorf bei Hof in Vollbrand. Die Wiese neben dem Fahrzeug brannte ebenfalls.

Gegen 18.15 Uhr bemerkte eine 42-jährige Autofahrerin Rauch, der von der Unterseite ihres Fahrzeuges kam. Sie war zu diesem Zeitpunkt auf der zweispurigen Bundesstraße unterwegs und hielt sofort am rechten Fahrbahnrand an. Sie erkannte Flammen, die vom Unterboden herkamen, wie die Polizeiinspektion Hof mitteilte.

Unterboden von Auto steht in Brand - Unfallursache unklar

Bei Eintreffen der alarmierten Streife stand das Auto bereits in Vollbrand. Auch die kurz darauf hinzukommenden Kameraden der Feuerwehr konnten ein vollständiges Abbrennen des Mercedes nicht verhindern. Während am Auto etwa 10.000 Euro Schaden entstanden, wurde auch die Teerdecke massiv in Mitleidenschaft gezogen.

Infolgedessen wurde die Straße komplett gesperrt, wie das PP Oberfranken herausgab.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.