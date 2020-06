Gefährliche Fahrt im Landkreis Hof endet mit Unfall: Nur durch Glück und umsichtiges Verhalten anderer Autofahrer kamen am Donnerstagvormittag (18. Juni 2020) keine Unbeteiligten zu Schaden. Ein 32-Jähriger legte auf der B2 bei Konradsreuth-Ahornberg (Landkreis Hof) eine gefährliche Fahrweise an den Tag und prallte gegen einen Container. Dies berichtet die Polizei.

Demnach fuhr der Mann um 9 Uhr mit seinem Seat Ibiza an der Kreuzung Jahnstraße / Kulmbacher Straße bei Rot in die Kreuzung ein. Anschließend setzte er seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Leupoldsgrün fort.

Fahrer (32) rast mehrfach bei Rot über Kreuzungen - Polizist nimmt Verfolgung auf

Ein Polizist, der gerade in seiner Freizeit unterwegs war, nahm umgehend die Verfolgung auf. Dabei konnte er beobachten, wie der 32-Jährige auf seiner Fahrt mehrfach bei Rot über Kreuzungen fuhr und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Zudem überholte er trotz Gegenverkehrs und zwang teilweise entgegenkommende Autofahrer, ins Bankett auszuweichen und stark abzubremsen.

Die Fahrt des Mannes ging über Konradsreuth bis nach Ahornberg. Dort nahm seine rasante Autofahrt letztlich ein jähes Ende: In einer Rechtskurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Vorgarten, wo er gegen einen Container stieß.

Dabei verletzte sich der 32-Jährige. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Polizei ist möglicherweise eine psychische Erkrankung für das Verhalten des Mannes verantwortlich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme bei dem 32-Jährigen und stellten seinen Führerschein sicher. Ihm werden Straßenverkehrsgefährdungen in Verbindung mit verschiedenen schwerwiegenden Verkehrsordnungswidrigkeiten vorgeworfen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Hof bittet Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstagvormittag von Ahornberg/Konradsreuth auf der B2 oder im Bereich von Leupoldsgrün in Fahrtrichtung Hof unterwegs waren und dem Fahrer des blauen Seat ausweichen mussten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

