Unfall auf A9 bei Bad Steben

Lkw kollidiert mit Warnleitanhänger

Autobahn am Dienstagnachmittag voll gesperrt

A9-Unfall sorgt für Stau: Am Dienstagnachmittag (24. November 2020) kam es zu einem Unfall auf der A9 bei Bad Steben, berichtet die Polizei in einer Erstmeldung.

Lkw fährt auf A9 bei Bad Steben gegen Warnleitanhänger

In Fahrtrichtung Berlin krachte ein Lkw in einen Warnleitanhänger. Nach ersten Informationen wurde eine Person leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden, die Fahrbahn ist am Nachmittag komplett gesperrt.

