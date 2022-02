Am Montag, 21. Februar 2022, wurde einer 45-jährigen Frau aus Sachsen eine Windböe zum Verhängnis. Das teilte die Verkehrspolizeiinspektion Hof mit.

Die Frau aus dem Großraum Dresden war um 11.10 Uhr auf der A72 bei Köditz im Bereich der gleichnamigen Anschlussstelle in ihrem Kleinbus unterwegs, als dieser von einer Windböe erfasst wurde. Die Sächsin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das krachte an den Wildschutzzaun am rechten Fahrbahnrand, durchbrach ihn und kam schließlich an einem Baum zum Stehen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte eilten sofort zu Hilfe

Drei Polizeistreifen der Autobahnpolizei aus Hof, die Feuerwehrleute aus Töpen aus dem, Landkreis Hof sowie mehrere Rettungsfahrzeuge eilten an die Unfallstelle. In dem Kleinbus befanden sich noch vier weitere Menschen im Alter von 8,11,15 und 69 Jahren.

Wie sich herausstellte, wurde bei dem Unfall jedoch niemand schwer verletzt. Lediglich die Fahrerin selbst wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An ihrem Kleinbus entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.