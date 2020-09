Lastwagen-Brand auf der A72 in Oberfranken: Am Samstagmorgen (26.09.2020) kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A72 bei Hof. Das Polizeipräsidium Oberfranken teilte mit, dass in Fahrtrichtung Bayerisches Vogtland ein Lastwagen in Vollbrand steht.

Wie das Fahrzeug in Brand geraten konnte, ist bisher noch nicht bekannt. Verletzte gibt es nach derzeitigem Stand keine.

Lkw fängt Feuer: A72 in Oberfranken gesperrt

Die Autobahn ist aktuell komplett gesperrt, da die Löscharbeiten noch andauern.

Dieser Artikel beruht auf einer Erstmeldung und wird aktualisiert, sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen.

Symbolbild: Marcel Kusch/dpa