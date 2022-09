Es regnet, die Straße ist nass, der Fuß bleibt am Gaspedal. Dies wurde am Samstagnachmittag (17. September 2022) drei Autofahrern auf der A9 und A72 zum Verhängnis, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof mitteilt.

Sie verloren aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihre Fahrzeug und kamen von der Autobahn ab.

Schlitterfahrten auf A9 und A72 - Unfallverursacher erhalten Bußgeldbescheide

Los ging es um kurz vor 14 Uhr auf der A9, kurz nach der Anschlussstelle Hof-West. Bei plötzlichem Starkregen schwamm das Auto eines 45-jährigen Mannes aus Mühlenbecker Land auf und krachte in die rechte Außenschutzplanke. Ein nahezu identischer Unfall ereignete sich 25 Minuten später, nur circa 100 Meter entfernt, in der Gegenrichtung, in Richtung Berlin. Ein 55-jähriger Nürnberger schlitterte ebenfalls leicht gegen die rechte Außenschutzplanke, so die Polizei.

Den Abschluss machte um kurz nach 15.10 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Rastatt. Der Mann kam auf der A72 im Bereich des Hochfrankendreiecks nach rechts von der Autobahn ab und krachte in einen Warnanhänger der Autobahnmeisterei. Dieser war aufgrund eines vorangegangenen Unfalls auf dem Seitenstreifen abgestellt.

An den Fahrzeugen und Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden von circa 33.000 Euro. Zum Glück kam es zu keinem Personenschaden, heißt es abschließend. Für die nicht angepasste Geschwindigkeit bekommen alle drei Unfallverursacher in Kürze einen Bußgeldbescheid.