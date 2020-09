Fast ganz Tschechien seit Mittwoch (23. September 2020) Corona-Risikogebiet

Grenzregionen besonders betroffen: Pendler, Tabak- und Tanktouristen müssen einiges beachten

Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Innenräumen

Bundesregierung stuft fast ganz Tschechien als Corona-Risikogebiet ein: Das birgt nicht nur gesundheitliche Risiken, sondern auch wirtschaftliche Beschränkungen. Vor allem in den Grenzgebieten würden Städte darunter leiden, berichtet die dpa. Demnach müssen auch Tabakkäufer aus Hof und Umgebung auf einige Dinge achten.

Tanken und Tabak kaufen in Tschechien: Das müssen Sie beachten

Die Infektionszahlen in Tschechien liegen in den meisten Gebieten dem Auswärtigen Amt zufolge bei deutlich über 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Damit gilt die Republik laut Bundesregierung seit Mittwoch (23. September 2020) als Risikogebiet mit Ausnahme der Aussiger Region sowie der Mährisch-Schlesischen Region. Deswegen gibt es bei der Ein- und Ausreise einige Dinge zu beachten, sofern man mehr als 48 Stunden in Tschechien verbringt. Andernfalls gilt die Fahrt als Durchreise und es ist kein Covid-19-Test notwendig, die anderen Regeln gelten trotzdem.

Die Regeln in der Übersicht:

Verpflichtende Covid-19-Tests sowie gegebenenfalls Quarantäne bei Einreise nach Deutschland

Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und Innenräumen (Gaststätten, Tankstellen, etc.) in Tschechien

Bars und Nachtlokale von 0 bis 6 Uhr geschlossen

Allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Durchreisende für Dauer des Transits

Ausnahmeregelungen für Berufspendler und Durchreisende

Weitere Informationen zur Reise nach Tschechien gibt es auf der Website des Auswärtigen Amts. Zusätzlich informiert auch die Deutsche Botschaft in Prag über die Einreisebeschränkungen nach Deutschland.

Die neuen Beschränkungen bergen Risiken vor allem für die Wirtschaft in den Grenzgebieten. Bernard Bauer von der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer (DTIHK) sprach gegenüber der dpa von einer "existenziellen Bedrohung für die Wirtschaft". Vor allem die unmittelbaren Grenzgebiete seien betroffen, da sie wirtschaftlich sehr eng miteinander verflochten wären.

Die Grenze zu Tschechien wurde erst Anfang Juni geöffnet, der Ansturm blieb allerdings aus. Hintergrund war schon damals der fehlende Tourismus.