Eine Gruppe von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in Hof hat sich am Samstagabend (31. Juli 2021) im Hinterhof zu einer kleineren Feier getroffen, bei der jedoch reichlich Alkohol getrunken wurde. Die anfänglich friedliche Stimmung schlug gegen 22.15 Uhr um, als ein 24-jähriger und einer 40 Jahre alter Mann mit ihren Fäusten auf mehrere Mitfeiernde losgingen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag (02. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Unter anderem gingen die beiden Männer auch auf einen 28-Jährigen los. Unter Androhung weiterer Schläge forderten sie diesen auf, sie zu begleiten. Die drei verließen den Hinterhof anschließend in einem Auto. Mit hoher Geschwindigkeit überfuhren der 24-Jährige und der 40-Jährige mehrere rote Ampeln auf ihrem Weg nach Köditz, wie die Polizei schreibt. Während der Fahrt nötigten sie den 28-Jährigen zu sexuellen Handlungen.

Geschlagen, genötigt und vergewaltigt: Polizei stoppt zwei Männer in Hof

Erst als eine Streifenwagenbesetzung den Wagen stoppen konnte, ließen die beiden von dem 28-Jährigen ab. Die Polizeibeamten nahmen den 24 Jahre alten und den 40 Jahre alten Mann vor Ort fest. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrer einen gefälschten Führerschein besaß. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert über einem Promille, weshalb sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen musste.

Die Kripo Hof übernahm die weiteren Ermittlungen, insbesondere wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Vergewaltigung. Der Fahrer muss sich zusätzlich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten. Die Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Sie befinden sich nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.