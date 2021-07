Töpen vor 19 Minuten

Betriebsunfall

Betriebsunfall: Kohlendioxid ausgetreten - offenbar über 50 Mitarbeiter betroffen

In den Lagerhallen des Naturkost-Händlers Dennree in Töpen kam es am Montagmorgen zu einem Unfall: Im Kühlbereich trat Kohlendioxid aus.