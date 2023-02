Tierheim Pfaffengrün : Spaziergängerin macht traurigen Katzenfund bei Weißdorf

: " Traurig und wütend ": Katze einfach "mitten im Nirgendwo " ausgesetzt

und ": einfach "mitten im " ausgesetzt "Ganz dünn, aber dicker Bauch": Pfleger vermuten anfangs Wurmbauch

Wie das Tierheim Pfaffengrün jetzt mitteilt, wurde am vergangenen Sonntag (12. Februar 2023) bei Weißdorf eine ausgesetzte Katze gefunden. "Wir denken oft, es gibt wohl nichts, was wir noch nicht gesehen oder erlebt haben und trotzdem berühren uns einzelne, schlimme Fälle immer wieder, rühren uns zu Tränen, machen uns traurig und wütend", heißt es dazu in den sozialen Medien.

Weißdorf: Spaziergängerin findet verängstigte Katze "mitten im Nirgendwo"

Eine Spaziergängerin habe die Katze, die kurzerhand auf den Namen Lola getauft wurde, am Sonntag auf einer Gassi-Runde mit ihrem Hund entdeckt. "Mitten im Nirgendwo" habe sie auf einem Baumstumpf gesessen und sei "total verschüchtert und ängstlich" gewesen. Vor Angst habe sie sich kaum gerührt.

Daneben habe eine Decke mit etwas Futter gelegen, weswegen davon auszugehen sei, dass Lola dort gezielt ausgesetzt wurde. "Die Tierfreundin" habe sofort reagiert, die Katze eingepackt und ins Tierheim gefahren.

Obwohl Lola "ganz dünn" ist, sei den Tierpflegern sofort ihr dicker Bauch aufgefallen, was sie anfangs auf einen Wurmbauch zurückführten. Doch weit gefehlt: Was sich dann vorgestern (15. Februar 2023) im Zuge eines Ultraschalls beim Tierarzt herausstellte, dürfte dementsprechend für großes Erstaunen gesorgt haben.

Tierheim Pfaffengrüm berichtet von unerwarteter Entdeckung

Beim Ultraschall habe sich nämlich herausgestellt, dass die kleine Lola "hochträchtig" sei. "Es kann jeden Tag so weit sein", teilt das Tierheim mit. So wie es aussieht, hat die ausgesetzte Katze Lola aber nochmal Glück im Unglück.

"Zum Glück ist gerade eine Pflegestelle bei uns frei und Lola wird morgen dahin umziehen. Dort kann sie in Ruhe ihre Kinder bekommen", hieß es vonseiten des Tierheims. "Wünschen wir der lieben Maus, dass alles gut geht und sie dieses schlimme Erlebnis bald vergessen hat".

Mittlerweile sei Lola in ihrer neuen Pflegestelle angekommen und ihr ginge es schon viel besser, berichtet das Tierheim. "Es dauert nicht mehr lange, bis sie ihre Babys bekommt. Bis die Kinder groß sind und vermittelt werden bleibt Lola dort, danach suchen wir einen guten Platz für sie."

Auch interessant: Wollte Tochter vor Gefängnis bewahren - Seniorin übergibt Wertsachen an Betrüger - Zeugen gesucht