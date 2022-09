Tierheim Pfaffengrün macht furchtbaren Fund in Plastikkoffer

Vier Katzen in Koffer auf der Straße gefunden - "gerade noch rechtzeitig"

- "gerade noch rechtzeitig" "Ich bin so sprachlos": Tierpflegerin ist fassungslos und schockiert

In der Nacht auf Sonntag (25. September 2022) entdeckte die Polizei in Helmbrechts (Landkreis Hof) einen Plastikkoffer, der verwaist an einer Straße stand. Bei der Untersuchung des Koffers bemerkten die Beamten eine Katze. Das daraufhin informierte Tierheim Pfaffengrün machte beim Öffnen eine furchtbare Entdeckung.

Katzen "sind total traumatisiert": Tierheim Pfaffengrün macht Horrorfund in Plastikkoffer:

Mitten in der Nacht wurde Tierheimleiterin Iwona Gawlik aus dem Bett geklingelt: "Die Polizei meldete sich bei mir, weil sie einen verwaisten Koffer gefunden hatte, in dem sie eine Katze vermutete". Umgehend traf sich die Tierpflegerin mit den Behörden im Tierheim, und fand beim Öffnen des Plastikkoffers nicht nur eine, sondern gleich vier erwachsene Katzen vor.

In dem Koffer habe sich nichts außer einem Futternapf befunden, weder Luftlöcher noch Wasser: "Sie können nicht sehr lange in dem Koffer gewesen sein. Hätte die Polizei sie nicht gefunden, wären die Katzen jetzt tot, das war gerade noch rechtzeitig", schildert Gawlik. Ein Horrorerlebnis für die Vierbeiner, das nicht spurlos an ihnen vorübergegangen sei: "Sie sind total traumatisiert und verstört von diesem Erlebnis."

Um die Katzen nicht zu viel Stress auszusetzen, warten die Mitarbeiter des Tierheims Pfaffengrün noch mit einer genauen Untersuchung. Einige Vermutungen über das bisherige Leben der Tiere hat Gawlik trotzdem schon: "Das sind keine wilden oder scheuen Katzen, sie hatten mit Sicherheit einen Besitzer, der sich allerdings überhaupt nicht um sie gekümmert hat". Die Katzen seien sehr abgemagert, und augenscheinlich kaum gefüttert worden.

"Ich bin so sprachlos": Tierpflegerin ist fassungslos und schockiert

"Sie haben kein Vertrauen zu Menschen. Wir sehen, dass sie uns eigentlich gerne an sich ran lassen wollen, aber noch nicht überwinden können". Vermutlich würden sie noch ein bis zwei Wochen, um so ein Verhältnis zu den Mitarbeitern aufzubauen. Angesprochen auf die Täter reagiert Gawlik mit Wut und Fassungslosigkeit: "Ich bin so sprachlos, ich wüsste nicht, was ich diesen Menschen ins Gesicht sagen sollte. Dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, vier Katzen in einem Plastikkoffer einzusperren und auszusetzen, ist unglaublich".

Trotz ihrer fast 30 Jahren im Tierheim, nach denen sie eigentlich nichts mehr wundern würde, habe sie dieser Fall schockiert: "Ich habe großes Verständnis für Menschen, die ihr Tier einfach nicht mehr behalten können, gerade in diesen Zeiten. Für so einen Fall gibt es trotzdem keine Entschuldigung", so Gawlik.

"Wie kann man das seinen Tieren nur antun?", fragen die Mitarbeiter auch in einem offiziellen Facebookpost des Tierheims. "Uns allen standen die Tränen in den Augen, weil man das einfach nicht verstehen kann und das auch mit nichts zu entschuldigen ist."

Die neuen Sorgenkinder im Tierheim Pfaffengrün sollen nun zunächst einmal wieder aufgepäppelt werden, bevor man sich nach einem neuen Zuhause umsehe.

Willst du das Tierheim Pfaffengrün unterstützen? Hier kannst du helfen!