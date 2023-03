Tierheim Pfaffengrün: Katze Susi notgedrungen ins Heim zurückgebracht

Seit Samstag (25. Februar 2023) ist Katze Susi wieder im Tierheim Pfaffengrün. Wegen einer starken allergischen Reaktion eines Kindes musste eine Familie die Vierbeinerin "schweren Herzens" abgeben, wie Tierheimleiterin Iwona Gawlik gegenüber inFranken.de berichtet. Sie erklärt, warum die Katze schnell wieder vermittelt werden muss.

Tierheim Pfaffengrün: Katze Susi "maunzt und weint"- weil sie ihre Familie verlassen musste

Die Katze war zuvor schon einmal im Tierheim. "2018 kam sie das erste Mal zu uns und wurde gleich zusammen mit einem Hund an eine Familie vermittelt", so Gawlik. Bei der Familie blieb die Katze auch bis heute. "Es ist eine ganz wunderbare Familie für Susi", erklärt sie weiter. Doch eine unerwartete Wendung veränderte alles. "Ein Kind der Familie hat eine solch starke Allergie gegen sie entwickelt, dass es letzte Woche einen starken Anfall bekommen hat".

Susis langjährige Besitzer mussten die Katze deshalb "schweren Herzens" im Tierheim abgeben. "Es sind sehr viele Tränen geflossen", berichtet die Tierheimleiterin, die zugleich Verständnis für die sicher harte Entscheidung zeigt. "Ein Kind ist in solchen Fällen einfach wichtiger als das Tier". Zwar habe die Familie laut Gawlik "alles versucht", um Susi den Rückweg ins Tierheim zu ersparen. "Das war die letzte Option", sagt Gawlik. "Aber es hat einfach nicht funktioniert. Sie haben mir unheimlich leidgetan".

Jetzt sucht das Tierheim ein neues Zuhause für die fünfjährige Katze. "Sie ist gerade noch in Quarantäne und maunzt und weint, aber da muss sie jetzt ein paar Tage durch", hält die Leiterin fest. Denn Susi soll sich möglichst erst gar wieder an den Tierheim-Alltag gewöhnen. "Sie könnte sofort vermittelt werden. Sie ist gechippt, entwurmt und geimpft und hat sich jetzt über die letzten Jahre an das Familienleben gewöhnt. Sie braucht nur ein Zuhause", betont die Leiterin des Tierheims Pfaffengrün.