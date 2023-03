Einbruchsserie in Helmbrechts: In der Zeit zwischen dem 28.02.2023 und dem 02.03.2023 wurden insgesamt vier Gartenlauben in der Kleingartenkolonie an der Ringstraße in Helmbrechts von bislang Unbekannten aufgebrochen.

Um sich Zutritt zu den Lauben zu verschaffen, brachen die Täter die Türen auf oder schlugen die Fenster ein. Aus den Hütten wurden verschiedene Wertgegenstände in einem Gesamtwert von rund 100 Euro entwendet.

Der angerichtete Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro ist jedoch bedeutet höher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09251/870040 mit der Polizei Münchberg in Verbindung setzen.