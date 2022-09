Die Polizei Münchberg hat am Mittwoch (31. August 2022) in Stammbach (Landkreis Hof) Meldungen über eine bewusstlose Person erhalten.

Am Mittwochmorgen teilten Passant*innen der Polizei Münchberg mit, dass sie am Weißenstein einen bewusstlosen Mann aufgefunden hätten. Neben diesem liege eine leere Flasche Wodka, die er vermutlich geleert habe. Der hinzugerufene Rettungsdienst diagnostizierte eine massive Alkoholvergiftung. Er wurde anschließend in das Krankenhaus Münchberg gebracht. So berichtet es die Polizeiinspektion Münchberg.

Bewusstlose Person gefunden: Rettungskräfte stellen Alkoholvergiftung fest

Im Verlauf der Ermittlungen stellte es sich heraus, dass es sich bei der bewusstlosen Person um einen 24-jährigen Angehörigen der US-Streitkräfte handelt. Er hatte sich im Laufe der Nacht mit seinem Fahrzeug vermutlich am Weißenstein erst verfahren und anschließend festgefahren.

Da ebenfalls der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr gegeben war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Zudem wurde er der Militärpolizei übergeben.

