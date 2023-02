Der Landkreis Hof beginnt im Jahr 2023 mit dem bereits angekündigten Ausbau der Kreisstraße HO 20 zwischen Stammbach und Metzlesdorf. Über die Baumaßnahme wurde nun bei einem Pressetermin informiert, wie das Landratsamt Hof erklärt.

In Zusammenhang mit dem Neubau der Bahnbrücke im Bereich der Kreisstraße HO 20 bei Metzlesdorf im Jahr 2022 hatte der Landkreis Hof beschlossen, die Kreisstraße von Stammbach bis Metzlesdorf auf einer Länge von 1,2 Kilometern auszubauen. Aktuell gibt es eine provisorische Durchfahrt unter der Brücke. Der Ausbau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Im Zuge dessen werden zum einen durch den Bau eines neuen Geh- und Radwegs die Verkehrsströme getrennt, zum anderen Sichtverhältnisse verbessert sowie die Durchfahrtshöhe und -breite vergrößert.

„Mit dem Ausbau tragen wir erheblich zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und zum Ausbau des Radwegenetzes rund um Stammbach bei“, so Landrat Dr. Oliver Bär.

„Fußgänger werden in Zukunft sicher hinter einer Schutzplanke unter der Bahnbrücke durchlaufen können“, erklärt Jürgen Wälzel, Leiter Tiefbau des Landkreises Hof.

„Dieser Ausbau ist ein Quantensprung für Stammbach. Hier wird an Fußgänger, Radfahrer und die Verkehrssicherheit gedacht“, freut sich Bürgermeister Karl Philipp Ehrler. „Es ist großer Fortschritt, dass der Ortsteil Metzlesdorf mit einem Fußweg an den Hauptort angebunden wird. Und Radwege sind in Stammbach ohnehin ein Megathema. Dass der Ausbau nun im Zuge des Brückenneubaus erfolgen kann, ist eine runde Sache.“ Er bedankte sich beim Landkreis für die Durchführung der Maßnahme.

Aktueller Stand und Zeitplan:

Für die geplante Baumaßnahme liegen nun die technische Freigabe sowie die Förderzusage Regierung vor. Es wurden Gespräche mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Landschaftspflegeverband geführt und ein genehmigter landschaftspflegerischer Begleitplan ist vorhanden. Somit kann nun mit der Ausschreibung begonnen werden.

Nach der Auftragsvergabe, die voraussichtlich im April erfolgen wird, ist mit dem Baubeginn im Frühsommer 2023 zu rechnen. In Vorbereitung der Maßnahme müssen in den nächsten Tagen bereits einige Bäume gefällt werden. Als Ersatz für die Eingriffe sind umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen inkl. Ersatzpflanzungen vorgesehen.

Die Straßenbauarbeiten werden sich voraussichtlich bis ins Jahr 2024 andauern. „Zielvorgabe ist es, so viel wie möglich noch in diesem Jahr zu schaffen“, so Landrat Dr. Bär beim Vor-Ort-Termin. Die Kreisstraße ist in dieser Zeit voll gesperrt. Es wird ein abschnittsweiser Ablauf vorgesehen, um Zufahrten zu den landwirtschaftlichen Grundstücken und zu den Grundstücken in Metzlesdorf für Anlieger zu gewährleisten. Für den überörtlichen Verkehr erfolgt die Umleitung über Münchberg.

Alle Anwohner, die direkt von der Baumaßnahme betroffen sind, werden rechtzeitig über Einschränkungen und Behinderungen informiert.

Umfang der Ausbaumaßnahme:

Fahrbahn und Seitenflächen der Kreisstraße werden verbreitert und ein begleitender Geh- und Radweg gebaut. Dazu war Grunderwerb erforderlich. Der Landkreis bedankt sich bei allen Eigentümern, Grundstücke veräußert oder getauscht haben.

In Stammbach wird die Ausfahrtsicht von der Einmündung der Summastraße und der Hochstraße verbessert und ein neuer Gehweg angelegt.

Darüber hinaus werden Querungsstellen mit Mittelinseln und eine Mittelinsel am Ortseingang bei Stammbach angelegt, um die Geschwindigkeit zu dämpfen. Zusätzlich wird ab Metzlesdorf die Geschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt. Die Entwässerung sowie der Fahrbahnbelag werden erneuert.

Die Planung der Maßnahme und die Ausschreibung erfolgt durch das Ingenieurbüro USS-Consult aus Naila. Die Planung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Landkreis Hof, dem Markt Stammbach und den betroffenen Grundstückseigentümern.

Der Gesamtumfang der Baumaßnahme mit dem Bahnbrückenbauwerk und dem Ausbau der Kreisstraße mit Geh- und Radweg inklusive aller Grunderwerbe und Ausgleichsmaßnahmen ist mit ca. 6,7 Millionen Euro veranschlagt. Die Zuwendungen des Freistaats Bayern betragen ca. 4,5 Mio. €, Eigenmittel des Landkreises zirka 1,5 Mio. €. Auch die DB AG beteiligt sich nach den Vorgaben des Eisenbahn-Kreuzungsgesetzes. Die genauen endgültigen Baukosten ergeben sich nach der Ausschreibung aller Gewerke.