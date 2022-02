Stadt/Landkreis Hof vor 2 Stunden

Coronavirus

Sonder-Impfungen - am Wochenende und in der kommenden Woche angeboten

In Stadt und Landkreis Hof werden am Wochenende und in der kommenden Woche zahlreiche Impfmöglichkeiten angeboten. Diese Sonder-Impfungen finden entweder mit oder ohne Anmeldung statt.