Vom 10. bis 27. Januar 2022 sind die rund 48.000 Mitgliedsunternehmen der IHK für Oberfranken Bayreuth aufgerufen, ihre Vertreterinnen und Vertreter in die regionalen IHK-Gremien neu zu wählen.

Die rund 7.000 wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen in Stadt und Landkreis Hof (Stichtag 20.09.2021) wählen dabei ihre 40 Vertreterinnen und Vertreter vor Ort, wie die IHK für Oberfranken Bayreuth erklärt. Dabei entfallen 13 Sitze auf die Wahlgruppe Industrie, 16 auf Dienstleistungen und elf auf Handel und Tourismus. Insgesamt 54 Personen kandidieren für das IHK-Gremium Hof.

Ab 10. Januar 2022 erhalten die wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen ihre Wahlunterlagen. Bis zum 27. Januar 2022 haben sie Zeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Spätestens am 27. Januar müssen die Wahlunterlagen bei der IHK eingegangen sein. In die acht regionalen Gremien im Bezirk der IHK für Oberfranken Bayreuth (Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Marktredwitz/Selb) werden insgesamt 270 Mitglieder direkt gewählt.

"Sie werden in den kommenden fünf Jahren ihre unternehmerische Kompetenz in die Arbeit der IHK einfließen lassen und so den Kurs der IHK mitbestimmen. Die neu gewählten Mitglieder der IHK-Gremien werden die 85 Mitglieder der IHK-Vollversammlung bestimmen, die wiederum im April ein neues Präsidium wählt", heißt es.

Die Kandidierenden für das IHK-Gremium Hof im Überblick:

Wahlgruppe Industrie

Herr Arndt Thomas

Arndt Fenstertechnik Verwaltungs-GmbH

Gattendorf

Herr Braun Klaus

ALUKON KG

Konradsreuth

Herr Brinkmann Marcus

SÜDLEDER GmbH & Co. KG Wetblue- und Crustfabrikation

Rehau

Herr Fickenscher Thomas

GEALAN-Formteile GmbH

Oberkotzau

Herr Dr.-Ing. Gradel Andy

BtX energy GmbH

Hof

Herr Jaenisch Thomas

myboshi GmbH

Konradsreuth

Herr Jahn Alexander

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Oberkotzau

Herr Kleemeier Hanns-Jürgen

Hanns-Jürgen Kleemeier GmbH

Hof

Herr Müller Ernst

Müller Fotosatz & Druck GmbH

Selbitz

Frau Ritter Lena

ONTEC Automation GmbH

Naila

Herr Rosenberger Sven

LIROS GmbH

Berg

Herr Dr. Sandler Christian Heinrich

Sandler AG

Schwarzenbach a. d. Saale

Herr Dr. Schäfers Serge

Frankenpost Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hof

Herr Schmidt Alexander

V. FRAAS GmbH

Helmbrechts

Herr Schödel Peter

Spacewall GmbH Ausstellungspaneele

Gattendorf

Herr Stähle Eduard

Season Family GmbH

Hof

Herr Dr. Strunz Heinrich

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

Rehau

Herr Werner Jürgen

REHAU AG + Co Rheniumhaus

Rehau

Herr Zapf Ulrich

Zapf GmbH & Co. KG

Hof

Wahlgruppe Handel/Tourismus

Herr Bonow Dirk

Hassmann KG, Fachgroßhandel für Haustechnik

Hof

Herr Braun Thomas

Cavity Eye Deutschland GmbH

Hof

Herr Browa Mario

Browatech GmbH & Co. KG

Geroldsgrün

Herr Dornig Daniel

Autopark Dornig GmbH & Co. OHG

Hof

Frau Hofmann Evelin

Michaelis Apotheke Evelin Hofmann e.K.

Hof

Herr Höhne Kuno

Höhne Bürotechnik, Inh. Kuno Höhne e.K.

Hof

Herr Leu Sebastian

Leu Energie GmbH & Co. KG

Hof

Frau Lottes Nina-Maria

Simone Steinhäußer GbR Cafe & Tapas Bar - Gourmetladen "El Gusto"

Rehau

Herr Müller Alexander

Auto Müller Beteiligungs GmbH

Hof

Frau Neumeister- Baumgartner Julia

Lederhaus & Pferdesport Neumeister GmbH

Hof

Herr Nossol Lukas

dennree GmbH

Töpen

Herr Traub Marcus

Marcus Traub -Hofer Wärschtlamo-

Gattendorf

Herr Winterling Michael

Winterling Schreiben - Schenken - Lesen e.K.

Rehau

Wahlgruppe Dienstleistungen

Herr Bitzinger Michael

bitzinger GmbH

Hof

Frau Böhme Carolin

Willy Böhme GmbH & Co. KG, Städte- u. Industriereinigung

Rehau

Herr Böhme Stefan Helmut

Böhme GmbH

Rehau

Herr Burger Matthias

Burger Verwaltungs GmbH

Hof

Herr Engelbrecht Peter

Dorfner menü Catering-Service + Organisations GmbH & Co. KG

Rehau

Herr Fickenscher Andreas

Fickenschers Backstube GmbH

Münchberg

Herr Dr. Ganz Mitja

Dr. Mitja Ganz Wirtschaftsberatung

Hof

Herr Hager Achim

HFO Holding GmbH

Oberkotzau

Herr Held Andreas

Raiffeisenbank Hochfranken West eG

Stammbach

Herr Kießling Norbert

TV Oberfranken GmbH & Co. KG

Hof

Herr Kropf Werner

"PROZESSTECHNIK KROPF

Gesellschaft für angewandte Prozessleittechnik mbH"

Oberkotzau

Herr Linhardt Thomas Rudolf

ITL Systemhaus für Datentechnik GmbH

Münchberg

Frau Müller-Engler Kathrin

RSG GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Hof

Herr Otto-Wolf Maximilian

DER Reisebüro OTTO GmbH

Hof

Herr Dr. Pflock Tobias

AUDITTRAILS Networks GmbH

Hof

Herr Pöhlmann Andreas

Sparkasse Hochfranken

Hof

Herr Ritter Andreas

Contargo Combitrac GmbH

Döhlau

Herr Rodler Thomas

USS-CONSULT Planungsgesellschaft für Ingenieurbau und Verkehrsanlagen mbH

Naila

Herr Schmidbauer Matthias

Thiel & Schmidbauer GbR Versicherungsdienst

Münchberg

Herr Siegeris Hannes

HeYJu GmbH

Hof

Herr Dr. Thüroff Florian Peter

eversparked GmbH

Hof

Herr Dr. Zausig Jörg

GeoTeam Gesellschaft für angewandte Geoökologie und Umweltschutz mbH

Naila