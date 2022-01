In Hof haben kürzlich einige Plakate bei Spaziergängern Verwirrung gestiftet: Mit Hinweisschildern wollte ein bislang Unbekannter Passanten davon überzeugen, dass der Aufenthalt im Bereich des Untreusees derzeit verboten ist - und verwies dabei auf die geltenden Schutzmaßnahmen.

Mehrere Plakate in DIN-A4-Größe mit der Aufschrift „Stopp - Spaziergangs-Verbot gemäß Corona-Infektionsschutzverordnung!“ fanden Beamte der Polizeiinspektion Hof am Donnerstagnachmittag (13. Januar 2022) am Parkplatz und auf dem Weg zum See. Neben dem Text war auch ein auffälliges Stoppzeichen abgebildet.

Plakate an Untreusee in Hof aufgehängt: Polizei spricht von "Amtsanmaßung"

Um Besucher des Sees nicht in die Irre zu führen, nahm die Polizei die Plakate ab. Wer die Schilder aufgehängt hatte, ist bislang noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt nun aber wegen Amtsanmaßung. "Über die Beweggründe der Person, die Zettel zu drucken und aufzuhängen, kann bestenfalls spekuliert werden", so die Polizei.

Die Polizeiinspektion Hof betont in Absprache mit der Stadt Hof, dass es für Besucher des Untreusees über die allgemein gültigen Kontaktbeschränkungen hinaus keine Einschränkungen gibt. Das Naherholungsgebiet dürfe und solls auch weiterhin zu Spaziergängen genutzt werden.

Wer Hinweise dazu geben kann, wer für die Plakate verantwortlich ist, kann sich bei der Hofer Polizei unter der Telefonnummer 09281/704-0 melden.

