Seltenes Himmelsphänomen: Komet Neowise über Franken zu sehen

Komet Neowise ab Dienstag (7. Juli 2020) mit bloßem Auge zu erkennen

Mit der Aufsuchkarte der Sternwarte Hof kann Flugbahn des Kometen gut nachvollzogen werden

Seltenes Himmelsphänomen über Franken: Derzeit zieht der Komet Neowise an der Erde vorbei. Er kommt unserem Planeten so nah, dass er und sein Schweif mit bloßem Auge sichtbar ist. Das nächste Mal wird C/2020 F3 erst in circa 5000 Jahren sichtbar sein.

Das liegt daran, dass seine Umlaufbahn normalerweise extrem weit weg von der Sonne und der Erde liegt. Aktuell jedoch hat Neowise seine Umlaufbahn im hintersten Teil unseres Sonnensystems, der Oortschen Wolke, verlassen und zieht einmal um die Sonne. Daher können wir ihn am Himmel sehen.

Flugbahn des Kometen Neowise

Am 03. Juli hat C/2020 F3 seinen nächsten Punkt zur Sonne erreicht. Er entfernt sich also bereits wieder von der Sonne. Seinen nächsten Punkt zur Erde wird der Komet am 23. Juli erreichen. Dann wird er nur 0,69 astronomische Längeneinheiten von der Erde entfernt sein – was umgerechnet immer noch rund 103 Millionen Kilometern entspricht.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Neowise am 23. Juli am besten zu sehen sein wird, denn die Leuchtkraft seines Schweifs könnte bis dahin schon deutlich abgenommen haben. Dieser ist nämlich abhängig von der Entfernung zur Sonne: Der Schweif entsteht dadurch, dass das Eis, aus dem Kometen – neben Staub, Steinen und Gas - bestehen, schmilzt. Die dabei frei werdenden Gase fangen dann, vergleichbar mit der Entstehung von Polarlichtern, durch Sonnenwinde an, zu strahlen. Je weiter weg der Komet allerdings von der Sonne ist, desto weniger Gase werden frei und umso schwächer sind auch die Sonnenwinde.

Wie lange also der strahlende Schweif auftritt, lässt sich jedoch nicht vorhersagen, denn je nach Lage und Umgebung des Kometen kann die Sichtbarkeit unterschiedlich ausfallen. Der Blick zum Himmel lohnt sich dennoch, denn bereits jetzt ist der Komet in Franken sichtbar. Aktuell verläuft seine Flugbahn zwar noch relativ tief am Morgenhimmel im Sternbild Fuhrmann, doch das verbessert sich in den nächsten Tagen.

Wann und wo ist der Komet sichtbar?

Am besten ist der Komet daher in den frühen Morgenstunden von drei bis vier Uhr sichtbar, erklären die Experten der Sternwarte Hof. Zwar sinkt er bis Mitte Ende Juli hier stark ab, wodurch die Beobachtung am Morgenhimmel schwierig wird, doch ab Mitte des Monats, also 14. und 15. Juli, kann Neowise am Abendhimmel gesehen werden. Von da an wird er eigentlich immer besser sichtbar.

C/2020 F3 nähert sich hier schließlich immer näher der Erde, bis er am 23. Juli besonders nah ist, allerdings ist die Entfernung zur Sonne dann bereits so groß, dass das Leuchten des Schweifs deutlich geringer ausfallen könnte, als es aktuell der Fall ist.

Der bisherige Verlauf der Flugbahn von Neowise und wann er am besten sichtbar sein wird:

27. März: Entdeckung des Kometen C/2020 F3 mit dem Weltraumteleskop Wise

Entdeckung des Kometen C/2020 F3 mit dem Weltraumteleskop Wise 03. Juli: Nächster Punkt an der Sonne

Nächster Punkt an der 07. Juli: Erste Sichtung mit dem bloßen Auge über dem fränkischen Himmel

Erste Bis Mitte Juli: Sichtbarkeit in den frühen Morgenstunden

Sichtbarkeit in den frühen Ab 14./15. Juli: Sichtbarkeit in den Abendstunden

Sichtbarkeit in den Danach: Sichtbarkeit abhängig von Entfernung und Leuchten des Schweifs

Die Flugbahn des Kometen kann besonders gut mit der Aufsuchkarte der Sternwarte Hof nachvollzogen werden.

Wie kann man den Kometen am besten beobachten?

Um den Kometen sehen zu können, ist aktuell, außer gutem Wetter, nicht viel nötig: Dadurch, dass der Komet derzeit so hell ist, kann er mit bloßem Auge selbst in der Dämmerung gesehen werden.

Das Team der Sternwarte Hof empfiehlt jedoch für eine noch bessere Beobachtung ein Fernglas. Wenn man das einzigartige Himmelserlebnis fotografisch festhalten möchte, sollte man die Kamera auf einem Stativ anbringen und je nach Helligkeit eine Belichtungszeit zwischen einer und drei Sekunden wählen.