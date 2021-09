Der Einsatz eines Rettungshubschraubers war am Mittwochabend (08.09.2021) in Selbitz im Landkreis Hof erforderlich. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 16-jähriger Mountain-Bike-Fahrer den Fuß-Radweg in Richtung Spielplatz Anger. Auf der oberen Längsstange des Fahrrades saß zu diesem Zeitpunkt sein 5-jähriger Bruder.

Während der Fahrt vom geteerten Radweg auf einen Schotterweg rutschte der 5-Jährige nach vorne und geriet mit dem linken Fuß zwischen die Speichen des Vorderrades. Der Fuß des Kindes verkeilte sich zwischen den Speichen.

5-Jähriger muss in Unfallchirurgie geflogen werden

Dadurch brachen einige Speichen, das Rad blockierte und beide Personen stürzten. Zum Glück beobachteten Passanten den Unfall und verständigten unverzüglich den Rettungsdienst.

Während der 16-Jährige glücklicherweise unverletzt blieb, musste der 5-Jährige mit einer offenen Sprunggelenksfraktur in die Unfallchirurgie geflogen werden. Dar Schaden am Rad beträgt ca. 30 Euro.