Am Samstagabend (23. April 2022) gerieten zwei Lastwagen-Fahrer auf einem Autohof bei Selbitz in einen Streit. Zeugen alarmierten schließlich die Polizei. Sie konnten sehen, dass sich die beiden Männer schlugen und auf einem Grünstreifen am Boden rangelten, wie die Polizei Naila mitteilte.

Die Beamten konnten die Auseinandersetzung schnell beenden. Gegenüber der Streife gaben die Fernfahrer an, dass sie nur "getanzt" hätten - beide waren laut Polizei betrunken.

"Getanzt", nicht geschlagen: Streit unter Lkw-Fahrern von Polizei beendet

Die Männer wurden leicht verletzt und benötigten keine ärztliche Behandlung. Die Hintergründe der Prügelei sind noch unklar. Es laufen Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz