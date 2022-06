Die Landjugend Weidesgrün feiert dieses Wochenende anlässlich ihres 66-jährigen Bestehens auf dem Festplatz in Selbitz, teilt die Polizeiinspektion Naila mit. Nachdem das Fest am Freitagabend noch friedlich verlaufen sei, kam es demnach am Samstagabend zu mehreren polizeilichen Einsätzen aufgrund von Störungen und Gewaltdelikten.

Zunächst machte laut Polizei ein 21-jähriger Mann gegen 23.20 Uhr auf sich aufmerksam, nachdem er mit anderen Gästen einen Streit angefangen hatte. Als er das Zelt kurzzeitig verlassen hatte, sei ihm durch den eingesetzten Sicherheitsdienst der erneute Zutritt verwehrt worden.

Betrunkener muss auf Landjugendfest gefesselt werden - Prügel-Brüder von Vater heimgebracht

Der stark betrunkene Mann sei damit nicht einverstanden gewesen und "ging nun mit erhobener Faust auf die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes los", heißt es im Bericht. Er habe die Securitys auch bedroht. Der renitente Gast habe nach Hinzuziehung der Polizei schließlich gefesselt werden müssen. "Hierbei leistete er weiteren Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde der Mann in Gewahrsam genommen", erklärt die Inspektion.

Um 23.40 Uhr sei ein weiterer Gast durch den Sicherheitsdienst wegen Störungen des Festplatzes verwiesen worden. "Nachdem der Mann zunächst uneinsichtig war und ihm schließlich durch die Polizei ein Platzverweis erteilt wurde, verließ er das Fest, bevor es zu weiteren Zwischenfällen kam", heißt es.

Im weiteren Verlauf gegen 01.10 Uhr gerieten laut Polizei zwei Brüder (22 und 20) derart aneinander, dass sie sich gegenseitig leicht verletzten. Auch diese waren erheblich alkoholisiert und wurden nach Aufnahme der Anzeigen des Festes verwiesen, so die Polizeiinspektion. Sie wurden vom Vater nach Hause gebracht. Am Ende, als sich das Festzelt gegen 3 Uhr bereits leerte, soll ein 31-jähriger Mann einen 25-jährigen Gast mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, als dieser einen Streit schlichten wollte. Der 25-Jährige wurde dadurch leicht an der Lippe verletzt. "Auch hier enthemmte der Alkohol letztendlich die beteiligten Personen", so die Bilanz in Selbitz.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz