Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Donnerstag (11. Februar 2021) gegen 15.50 Uhr auf der B173 bei Naila auf Höhe des Ortsteils Martinsberg gegeben. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, sind drei Autos an dem Unfall beteiligt. Eines ist in der Folge des Unfalls im Graben gelandet.

Weiter heißt es, dass drei Menschen bei dem Unfall verletzt worden sind. Wie schwer, ist allerdings noch nicht klar. Die B173 ist aktuell voll gesperrt. Laut Polizei staut es sich aktuell (16.15 Uhr) schon start. Wie lange die Straße blockiert bleibt, ist noch unklar. Abschleppunternehmen wurden verständigt - wann diese allerdings am Unfallort eintreffen und die Autos von der Fahrbahn bringen, ist noch nicht abschätzbar.