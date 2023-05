Im Landkreis Hof ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Auslöser war die entlaufene Hauskatze eines 26-Jährigen. Diese wurde von einem 34-Jährigen ins Tierheim in Schwarzenbach an der Saale gebracht.

Wie die Polizeiinspektion Naila mitteilte, wollten die beiden Männer wegen der Meinungsverschiedenheit auf dem Parkplatz am Schützenhaus in Schwarzenbach am Wald aussprechen. Im Laufe des Gesprächs zog der 26-Jährige jedoch ein Messer hervor und bedrohte seinen Kontrahenten damit. Der 34-Jährige schlug ihm das Messer aus der Hand, versetzte dem jüngeren Mann mehrere Schläge ins Gesicht und warf ihn auf die Motorhaube eines Autos.

Mann bedroht Kontrahenten mit Messer

Erst durch die eintreffenden Beamten konnten weitere Eskalationen unterbunden wurden. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Beteiligte. Der 26-jährige Katzenbesitzer führte neben dem Messer außerdem eine Gasdruckpistole mit sich, für die er keine waffenrechtliche Erlaubnis hatte.

