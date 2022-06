Am Montag (13. Juni 2022) hat eine bislang unbekannte Person gegen 13.45 Uhr an der Tankstelle Hofmann in der Industriestraße in Schwarzenbach an der Saale getankt - und ist anschließend, ohne zu bezahlen, davongefahren.

Laut Angaben der Polizeistation Rehau tankte die Person Treibstoff für 83,58 Euro und fuhr anschließend davon.

Etwa 10-jähriger Junge saß im Auto - Polizei bittet um Hinweise

Bei dem Auto handelte es sich offenbar um einen schwarzen Kombi von der Marke "Mercedes". Während des Tankvorgangs befand sich zudem ein etwa 10-jähriger Junge in dem Wagen.

Die Polizei Rehau bittet nun um sachdienliche Hinweise zu dem Kennzeichen des Fahrzeugs und zum Fahrer unter Telefon: 09283/860-0.

Vorschaubild: © Engin Akyurt / Pixabay (Symbolbild)