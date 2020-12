Corona-Party im Landkreis Hof in Oberfranken

Jugendliche feiern trotz Ausgangssperre in Waldhütte

13- bis 16-Jährige hinterlassen Müll und beschädigen Geländer

Rewe-Einkaufswagen voller Leergut aufgefunden

Polizei ermittelt Feiernde: Jugendlichen droht Bußgeld

In der Nähe von Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) feierten mehrere Menschen trotz Ausgangssperre eine Party in einer Waldhütte. Dort hinterließen sie obendrein Unrat sowie einen Einkaufswagen voller Leergut. Die Feiernden waren zunächst unbekannt. Sie konnten jedoch inzwischen von der Polizei ermittelt werden. Es handelt sich um sechs Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren.

Update vom 23.12.2020: Feiernde in Waldhütte ermittelt - Jugendliche erwartet Bußgeld

Die zunächst Unbekannten, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Panoramahütte am Waldrand bei Döbrastöcken verunreinigt und beschädigt haben, konnten jetzt durch die Polizei Naila ermittelt werden. Es handelt sich um Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren.

Wie die Polizei berichtet, hatten sich die Freunde in einem Rewe-Markt mit Getränken versorgt und diese dann mit einem Einkaufwagen an den Waldrand an die besagte Hütte transportiert. Dort feierten sie ausgiebig und hinterließen den Einkaufswagen und eine Menge Unrat. Auch ein Holzgeländer ging zu Bruch.

Die sechs Jugendlichen müssen sich nun wegen der Hinterlassenschaften an der Hütte verantworten. Immerhin haben sie angekündigt, für die entstandenen Schäden aufzukommen. Auch den Einkaufswagen haben sie inzwischen zurückgebracht.

Teuer werden der Polizei zufolge allerdings die Verstöße gegen die derzeit geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Zumindest die strafmündigen Jugendlichen müssen mit Bußgeldern rechnen. Der Bußgeldkatalog sieht für derartige Verstöße ein Bußgeld von 500 Euro vor.

Erstmeldung vom 22.12.2020: Trotz Ausgangssperre - Gruppe feiert Corona-Party in Waldhütte

Trotz Ausgangssperre: Unbekannte treffen sich in Hütte bei Schwarzenbach am Wald. Am Sonntagmittag (20. Dezember 2020) erreichte die Polizei die Mitteilung, dass die Panorama-Hütte im Wald bei Döbrastöcken enorm verunreinigt sei.

Bei einer anschließenden Überprüfung der Örtlichkeit konnte jede Menge Unrat in der Hütte sowie ein beschädigtes Geländer vor der Hütte festgestellt werden. Außerdem wurde ein entwendeter Rewe-Einkaufswagen vorgefunden, der mit jeder Menge Leergut befüllt war. Dies berichtet die Polizeiinspektion Naila.

Mehrere Menschen feiern bis zum Morgen - Polizei ermittelt

Eine Befragung der unmittelbaren Nachbarn ergab demnach, dass sich dort Samstagabend ab 17 Uhr mehrere Menschen aufgehalten und bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben.

Der angerichtete Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Der Einkaufswagen durch die Marktleitung abgeholt. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Naila unter der Telefonnummer 09282/97904-0 zu melden.

Anzeigen kommen indes auf die Teilnehmer einer Grillfeier im Kreis Hof zu: Die acht Personen aus mehreren Haushalten hatten sich zu einer Geburtstagsparty getroffen.

Symbolfoto: Simon Matzinger/Pixabay